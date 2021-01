As mensagens que tramaram Kieran Trippier: "Podes fazê-lo, companheiro"

Kieran Trippier, lateral do Atlético e da seleção inglesa

Redação com Lusa

Federação Inglesa revela mensagens que puniram Kieran Trippier por violar regras das apostas desportivas.

A Federação Inglesa de Futebol (FA) revelou esta terça-feira várias mensagens de Kieran Trippier a revelar que se ia transferir para o Atlético de Madrid, que justificam a punição de 10 semanas, por violar as regras das apostas desportivas

Em 2019, o defesa internacional inglês manteve contacto contínuo com vários amigos em grupo no Whatsapp dando conta da sua iminente transferência do Tottenham para o Atlético de Madrid, sendo que estes foram fazendo várias apostas ao longo desses dias.

"Devo considerar que estás a ir para lá?", escreveu um amigo, Matthew Brady, dono de um serviço de assistência pessoal para estrelas do desporto, em mensagem de texto na noite de 14 de julho de 2019, à qual o atleta respondeu "podes fazê-lo, companheiro".

O amigo queria ter a certeza, pelo que insistiu com um "100% Tripps?", tendo o futebolista reagido com um "sim, amigo", antes de acrescentar: "não me culpes se algo correr mal... não deve, mas só para saberes."

Ao providenciar informação privilegiada que podia ser usada para apostas, Trippier violou as regras da FA para proteger a integridade do jogo.

O processo de 41 páginas tem mais diálogos similares, alguns com termos habitualmente usados em apostas, nos quais o futebolista foi garantindo aos amigos - vários efetuaram apostas - que a transferência para Espanha estava iminente.

"Vem comigo a Madrid assinar, companheiro", escreveu Trippier, antes de um amigo fazer novas apostas.

O castigo inicial foi aplicado a nível internacional, contudo o Atlético de Madrid apresentou uma providência cautelar aceite pela FIFA.

No domingo, o órgão que regula o futebol mundial confirmou que Kieran Trippier, que vai ter de pagar uma multa de 77.500 euros, pode alinhar pelo Atlético de Madrid enquanto durar o recurso dos colchoneros.

Apesar das regras rígidas da FA sobre o envolvimento do futebol com as apostas, oito dos 20 clubes da principal liga inglesa têm nomes de casas de apostas como patrocinadores das suas camisolas.