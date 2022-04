As medidas de coação aplicadas a Salvio, segundo a Imprensa argentina

Salvio, atualmente com 31 anos, vestiu a camisola do Benfica em dois períodos distintos: em 2010/11 e depois entre 2012/13 e 2018/19. Tem dois filhos fruto da relação com Magui Aravena.

Eduardo Salvio, antigo jogador do Benfica, esteve em destaque na quinta-feira um pouco por todo o mundo, ao ser acusado pela ex-mulher Magali Aravena de a ter atropelado.

O ex-Benfica foi interrogado durante a tarde de quinta-feira e o advogado garantiu que o argentino "tem uma testemunha e várias evidências que provam a sua inocência". Entretanto, a Imprensa daquele país avançou durante a madrugada desta sexta-feira com algumas daquelas que terão sido as medidas de coação aplicadas ao jogador.

De acordo com César Luis Merlo, jornalista da "TyCSports", "Toto" Salvio estará impedido de se aproximar a menos de 300 metros da alegada vítima, deverá pedir autorização cada vez que pretenda sair do seu país e estará ainda proibido de conduzir durante um mês.

Salvio, atualmente com 31 anos, vestiu a camisola do Benfica em dois períodos distintos: em 2010/11 e depois entre 2012/13 e 2018/19. Tem dois filhos fruto da relação com Magui Aravena.