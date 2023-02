"As lendas têm de acabar a carreira no Real Madrid"

Carlo Ancelotti comentou a alegada proposta milionária por Benzema e Modric.

Vários nomes grandes do futebol europeu têm sido associados ao futebol saudita, mais ainda depois da chegada de Cristiano Ronaldo. Dois dos craques a serem apontados a uma possível mudança para a Arábia Saudita têm sido Karim Benzema e Luka Modric, ambos do Real Madrid.

Questionado sobre o tema em conferência de imprensa, Carlo Ancelotti, treinador do emblema merengue, disse que as lendas do Real Madrid - como os nomes acima referidos - deveriam terminar a carreira no clube.

"Antes de mais, não acredito que venham [ao meu escritório], porque não precisam dos meus conselhos. As lendas do Real Madrid têm de ficar no Real, é o que eu penso. Têm de acabar [a carreira] no Real Madrid. Estamos a falar de duas lendas", afirmou o técnico.