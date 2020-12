AS garante Zidane seguro, Marca coloca futuro em questão

Os dois jornais desportivos espanhóis analisam o mau momento do Real Madrid e a continuidade do treinador francês. Pochettino e Raúl González já aparecem no horizonte

O futuro de Zinedine Zidane à frente do Real Madrid começou a ser questionado após o segundo desaire consecutivo, ontem frente ao Shakhtar Donetsk (depois da derrota com o Alavés), mas a Imprensa espanhola difere: o AS garante que não está em causa, a Marca diz que já não é indiscutível e levanta nomes para a sucessão, e o catalão Sport fala em rutura total do técnico francês com o balneário.

Segundo o AS, fontes de máxima instância do clube garantiram à publicação que Zidane "merece respeito que não lhe está a ser dado" pois "deu muito e faz parte da história" merengue, e tem "apoio inquestionável". A reunião de hoje para debater o orçamento de 600 milhões de euros (que sofreu um rombo de 300 por causa do impacto da covid-19) não terá Zidane como tema, assegura o jornal.

Já a Marca menciona dois nomes de treinadores que estão no horizonte para uma eventual sucessão, retirando o epíteto de intocável a Zidane: Mauricio Pochettino e Raúl González (atualmente a treinar o Castilha).

Por último, o jornal catalão Sport, na sua política editorial de fazer "sangue" no grande rival do Barcelona, afirma que o técnico não confia nos jogadores e que a situação chegou a um extremo em que se reflete em campo.

Zidane, recorde-se, vaio no sexto ano à frente da equipa merengue, ocupa atualmente o 4.º posto na Liga e está em terceiro na fase de grupos da Liga dos Campeões (mas pode até acabar em primeiro do grupo), e só venceu um dos últimos cinco jogos. O técnico de 48 anos venceu com o Real Madrid três Champions, duas Supertaças europeias e duas espanholas, dois Mundiais de Clubes e duas Ligas de Espanha. Um currículo, portanto, de onze títulos em cinco anos, que nem foram completos...