As férias e o encontro com Piqué que terão afastado De Ligt do Barcelona

Central poderia ter rumado a Barcelona em 2019.

Matthijs de Ligt joga atualmente na Juventus, mas no verão de 2019, depois de dar nas vistas pelo Ajax, podia muito bem ter assinado contrato com o Barcelona, então interessado no central dos Países Baixos. O interesse catalão é recordado pela imprensa espanhola, com o jornal "Sport" a dar conta de um suposto episódio que levou o defesa a outras paragens.

Segundo a publicação, De Ligt encontrou-se, por mera casualidade, com Gerard Piqué num hotel durante uma viagem às Caraíbas durante uma pausa de Inverno, e ambos conversaram sobre a possível transferência do neerlandês para o emblema "blaugrana".

O central do Barcelona terá, ainda de acordo com o diário desportivo espanhol, desaconselhado a mudança, alegando que não iria ter minutos em Camp Nou. Naquela altura, o próprio Piqué e Lenglet ocupavam o centro da defesa do Barça. De Ligt ter-se-á sentido "ameaçado" e acabou por rumar a Turim. "Dizem que Piqué nega este incidente, mas De Ligt e Raiola, não", escreve, por fim, o "Sport".