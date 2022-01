As escolhas de Ronaldo, Messi e não só: saiba quem votou em quem no The Best

Lewandowski venceu o prémio da FIFA para melhor jogador do ano.

O avançado polaco Robert Lewandowski venceu pelo segundo ano consecutivo o prémio de melhor futebolista da FIFA, batendo na eleição de 2021 o argentino Lionel Messi e o egípcio Mohamed Salah. Tal como vendo sendo habitual, a lista com as escolhas de capitães, selecionadores e jornalistas foi tornada pública.

CR7, por exemplo, votou no polaco para o primeiro lugar, com N"Golo Kanté no segundo posto e Jorginho no terceiro. O vencedor, que brilha com a camisola da seleção polaca e do Bayern, escolheu Jorginho, Messi e Ronaldo, por esta ordem.

Dando uma vista de olhos às escolhas de Messi, o argentino optou por Neymar, com quem jogou no Barcelona, Mbappé, companheiro no PSG, e Benzema.

Fernando Santos, selecionador português, indicou Kanté, Jorginho e Lewandowski.

Confira a lista completa das votações.