As duas opções apresentadas pela FIFA para alterar o calendário do futebol

O jornal Marca teve aceso às duas opções que a FIFA propõe às confederações de futebol para a mudança do calendário.

É sabido há muito tempo que a FIFA pretende alterar a forma como o calendário do futebol mundial está desenhado, sendo Arsêne Wenger uma das vozes mais ativas nessa luta. Esta quarta-feira, o antigo treinador e atual chefe de Desenvolvimento Global do Futebol da FIFA, está a reunir, por videoconferência, com as confederações de futebol para explicar quais são as opções que propõe.

O jornal espanhol Marca teve acesso a essas ideias e revelou-as.

Pois bem, a primeira hipótese passaria por iniciar a temporada em agosto e acabá-la em junho. Haveria uma paragem de quatro semanas em outubro para os compromissos de seleções e, dessa forma, terminariam os compromissos internacionais em setembro, novembro e março. Assim, as competições de clubes decorreriam, sem interrupções, de novembro a finais de maio. As competições de seleções (Mundial, Europeu, etc...) seriam disputadas no mês de junho. Os jogadores teriam férias em julho e a nova época iniciaria em agosto, e assim sucessivamente.

A segunda opção difere no número de paragens para as seleções. As temporadas começariam igualmente em agosto, mas haveria lugar a dois períodos para jogos de seleções: o primeiro, de três semanas, em outubro e o segundo, de duas semanas, em março. Junho manter-se-ia como o mês destacado para competições como o Mundial e o Europeu e aas férias seriam gozadas em julho.