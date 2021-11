As críticas ao início de Hazard no Real: "Subestimou-os, ganhar cinco quilos em três semanas"

Marc Degryse, antigo avançado belga da década de 80 e 90, criticou o antigo jogador do Chelsea

Hazard tarda em afirmar-se no Real. A viver a terceira temporada no Santiago Bernabéu, o extremo não tem conseguido acompanhar Vinícius e há quem volte ao início para explicar o que começou por correr mal para o antigo jogador do Chelsea na capital espanhola.

Marc Degryse, avançado belga da década de 80 e 90, criticou a atitude de uma das grandes estrelas do futebol do país, destacando a falta de cuidado inicial com o peso.

"Ainda hoje não o compreendo. Que chegou no primeiro treino com sete quilos a mais. Não importa se foram 5. Como se chega a isso? Ganhar cinco quilos em três semanas! É difícil compreender que se comece a preparar dessa forma. Depois começou a treinar ao mesmo ritmo que os outros jogadores, mas isso não é possível. Primeiro tinha de se livrar desses quilos a mais. Ele subestimou seriamente o Real Madrid", refletiu, em entrevista à Het Laatste Nieuws.