As contas de Rúben Dias com Haaland a provocar rival. Veja as imagens

"Acerta-me nos tomates", diz o norueguês a um adversário, na barreira, antes de um livre direto

Está a fazer furor nas redes sociais um vídeo no qual aparece Rúben Dias a contar os jogadores do Manchester City na barreira, onde está Haaland a provocar o adversário que vai marcar o livre.

Primeiro, aparece um vídeo do defesa português a contar os jogadores antes do regresso do intervalo, para depois aparecer a contar os jogadores na barreira.

Em simultâneo, nesta última situação, vê-se Haaland a provocar o adversário que vai bater o livre. "Hit me in the balls", ["Acerta-me nos tomates", em português] parece dizer o norueguês.

