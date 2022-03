As consequências desportivas da invasão à Ucrânia para o desporto russo

Com a eliminação da Rússia do play-off de apuramento para o Mundial do Catar à cabeça, o impacto das sanções aplicadas a seleções e clubes russos têm vindo a multiplicar-se, e as consequências podem afetar equipas de outros países, como a seleção portuguesa de futsal feminino

Após a invasão russa na Ucrânia iniciada no dia 24 de fevereiro, têm sido aplicadas várias sanções ao país invasor. Tais medidas já chegaram ao desporto, desde o futebol ao voleibol, passando até pelos videojogos.

Começando pelo futebol, o primeiro grande golpe no universo desportivo russo foi a eliminação da seleção masculina do play-off de acesso ao Mundial deste ano a disputar-se no Catar. A equipa russa iria enfrentar a Polónia na primeira fase do play-off, mas foi excluída pela FIFA, que atribuiu a organização do último Mundial precisamente aos russos em 2018. Deste modo, a seleção de Lewandowski está a um passo de carimbar a viagem para o Catar, faltando apenas disputar um jogo com Suécia ou Chéquia.

O futebol de clubes também sofreu alterações neste boicote feito pela comunidade internacional. O Spartak de Moscovo foi eliminado da Liga Europa, beneficiando desde já o Leipzig, que segue para os quartos de final da prova. A final da Liga dos Campeões deste ano já não se irá realizar em São Petersburgo, no estádio do Zenit, jogando-se agora no Stade de France, em Paris.

No futebol feminino, a seleção russa de futsal também foi prejudicada. A equipa já estava apurada para o Europeu deste ano a ser realizado em Inglaterra, mas também foi banida pela UEFA. A grande beneficiada desta vez poderá ser a seleção portuguesa, que foi eliminada pelas russas no play-off, e deverá ser repescada.

Fora das quatro linhas as implicações também se sucederam: a Gazprom, empresa de energia russa e maior exportadora de gás natural do mundo, viu serem terminados os contratos com a UEFA e com o histórico clube alemão, Schalke 04, cuja sociedade durava à 15 anos.

Outra decisão importante foi a venda do Chelsea, atual campeão europeu, por parte de Roman Abramovich. O magnata russo afirmou que a decisão foi "de melhor interesse para o clube". Estava no clube londrino há quase 20 anos.

Relativamente a outras modalidades o boicote foi sentido no basquetebol, com a eliminação de Zenit, CSKA de Moscovo e UNICS Kazan da Euroliga e Lokomotiv Kuban da Eurocup.

No voleibol, a organização do Mundial deste ano foi retirada à Russia e no andebol, as equipas russas e até as bielorrussas foram excluídas das várias competições.

As consequências da invasão russa chegaram inclusivamente ao mundo virtual, com a decisão da EA Sports de excluir a seleção e clubes russos do jogo FIFA 22, explicando que está a seguir o caminho da FIFA e UEFA.