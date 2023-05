Arturo Vidal sai em defesa de Messi: "É uma loucura que ataquem sempre o melhor"

Médio chileno foi colega de Messi dois anos, no Barcelona

Arturo Vidal, interncaional chileno do Flamengo que foi colega de Messi durante dois anos no Barcelona, saiu em defesa do argentino, após a polémica pela sua viagem à Arábia Saudita e a suspensão de duas semanas que o PSG lhe aplicou.

"É uma loucura. A verdade é que estas pessoas estão a ficar mais loucas a cada dia que passa. Não podem insultar o melhor jogador do mundo, é vê-lo jogar....

É claro que não foram bem na Liga dos Campeões, na Taça, mas no campeonato foram os melhores. Além disso, é um campeão do mundo. Esteve presente em quase todos os jogos, nunca se lesionou. A maior parte dos golos

golos foram marcados por Leo com Mbappé. E a maior parte dos passes são dele. Por isso, é uma loucura que eles ataquem sempre o melhor, mas o futebol é assim e as pessoas são assim", afirmou, em declarações à ESPN.