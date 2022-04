Arturo Vidal cada vez mais próximo de ser reforço de Paulo Sousa

O médio chileno acaba contrato com o Inter no final da época e já demonstrou o seu carinho pelo Flamengo várias vezes.

É cada vez mais séria a hipótese de Arturo Vidal assinar pelo Flamengo no próximo mês de julho, quando estará livre. O médio chileno acaba contrato com o Inter de Milão no final da época, e já é sabido que este vínculo não se irá estender por mais tempo.

Vidal, que conta com passagens em grandes emblemas europeus como o Barcelona ou a Juventus, prepara agora um regresso à América do Sul, onde representou o Colo Colo do seu país de origem.

Segundo Isabelle Costa, Arturo Vidal já estará a procurar habitação no Rio de Janeiro junto de agentes imobiliários especializados em venda de casas a jogadores estrangeiros no Brasil, o que alimenta o objetivo do Mengão em contar com o jogador. Representar o clube carioca é de resto um sonho para Vidal, que já demonstrou a sua admiração pelo Flamengo por diversas vezes, a juntar à conquista da Taça Libertadores.

Paulo Sousa poderá contar assim com um reforço de luxo a partir de julho, juntando Vidal a um plantel já muito talentoso, que conta com nomes como Gabigol, Felipe Luis, De Arrascaeta ou David Luiz.