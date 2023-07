Artur Moraes tenta levar Slimani para o Brasil

Avançado argelino de 35 anos está sem clube e recebeu proposta do Coritiba

Artur Moraes, antigo guarda-redes do Benfica que atualmente é diretor de futebol do Coritiba, está a tentar levar para o clube brasileiro Islam Slimani, antigo avançado do Sporting.

O argelino de 35 anos que na última época representou o Anderlecht e o Brest, está livre no mercado. Teve duas passagens pelo Sporting e jogou ainda no Lyon, Leicester, Mónaco, Newcastle e Fenerbahçe.

Já tem em mãos uma proposta do Coritiba, feita pelo seu antigo rival nos dérbis lisboetas. A prioridade de Slimani, contudo, será continuar no futebol europeu.