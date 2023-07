Arthur fora dos planos da Juventus, negoceia com Wolves e Fiorentina

Médio brasileiro esteve emprestado na última época ao Liverpool e só fez um jogo. Wolves perderam João Moutinho e Rúben Neves

O médio internacional brasileiro Arthur fez apenas um jogo pelo Liverpool na última época e a Juventus pretende, de novo, desfazer-se dele.

Segundo o Globoesporte, está a negociar com os Wolves e a Fiorentina.

Desde que chegou à Europa, proveniente do Grémio, tem sido um acumular de desilusões, primeiro no Barcelona, depois na Juventus e no Liverpool. As lesões complicaram o seu trajeto europeu.

Arthur terá como prioridade voltar à Premier League e os Wolves acabam de perder os médios João Moutinho e Rúben Neves, pelo que poderia encaixar.