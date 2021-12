Arteta sobre o castigo a Aubameyang: "Não sou ditatorial, apenas peço comprometimento"

Aubameyang está castigado por Arteta e pelo Arsenal e não joga desde 6 de dezembro.

Mikel Arteta abordou o castigo a Pierre-Emerick Aubameyang, recusando a ideia de que está a impor no Arsenal um estilo ditatorial. Pelo contrário, exige apenas "respeito e comprometimento".

O avançado gabonês perdeu a braçadeira de capitão e não tem sido convocado desde que chegou tarde a uma concentração dos gunners por ter estado numa viagem.

"Não estabeleço a minha autoridade ao ser ditatorial nem impiedoso. Não de todo. Eu só peço duas coisas: é respeito e comprometimento. É tudo o que quero. E se não exigires isso no nível em que estamos, acho melhor pegar nas malas e ir para outro lado qualquer, porque chega a ser o mínimo que podes pedir", referiu na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Norwich, no domingo.

"Para haver sucesso, há que ter paixão pelo que se faz e vontade de representar um clube com o tamanho história do Arsenal, é o mínimo que tens de ter. Não vou pedir para colocarem a bola no ângulo cada vez que forem rematar, mas eu peço sempre que façam as coisas certas em todos os dias da vida deste clube. Isso é certo", acrescentou o treinador.