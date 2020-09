Arteta revela o que levou Aubameyang a rejeitar Barcelona e Inter

Barcelona e ​​​​​​​Inter estariam interessados em contratar o avançado, mas Aubameyang acabou por renovar com o Arsenal.

O contrato de Pierre-Emerick Aubameyang com o Arsenal terminava em junho de 2021 e a grande tarefa do clube, durante o verão foi conseguir que a estrela da equipa renovasse.

Segundo o jornal britânico Daily Mail havia dois clubes que estavam interessados em assinar com Aubameyang: Barcelona e Inter.

No entanto, o Arsenal conseguiu chegar a acordo com o avançado e prolongaram o contrato até 2023.

O treinador do Arsenal, Mikel Arteta, explicou como ajudou Aubameyang a renovar: "Fiz a minha parte. Expliquei o que tínhamos pensado fazer e a importância que ele tem em tudo isso. Expliquei o que estamos a construir.", disse.

Questionado sobre o interesse do Barcelona e do Inter, Arteta foi peremptório: "O nosso clube é tão grande como eles. O mais importante é a inspiração para o que queremos ser e o que podemos conquistar no futuro. Temos de nos assegurar que os nossos jogadores acreditam no projeto. Acho que uma grande razão por que Auba fica é porque temos uma equipa incrível. Temos um grupo de pessoas fantástico e ele sente o amor dos adeptos", finalizou.