Arteta: "Não vamos desistir. Podíamos ter sido ainda mais castigados"

Declarações de Mikel Arteta após o Manchester City-Arsenal (4-1) da 33.ª jornada da Premier League

Análise: "O Manchester City foi a melhor equipa, sobretudo na primeira parte. Perdemos com uma equipa excecional, sabemos disso. Os nossos jogadores sofreram muito. Concedemos demasiadas oportunidades, fomos castigados e podíamos ter sido ainda mais castigados. Não creio que tenhamos tido medo. Faltou-nos apenas o controlo, embora a equipa tenha dado o seu melhor. Temos de aceitar isso. Temos de aceitar que eles foram melhores do que nós e que temos de melhorar. Esta noite estivemos muito longe do City. Agora faltam cinco jogos, cinco. Não vamos desistir. Vamos dar tudo nos próximos jogos para os ganhar".

Pensamento: "Continuamos a querer ganhar títulos, ganhar todas as taças que disputamos."