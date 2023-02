Arteta mostra apoio a Potter: "Não deixes que a pressão destrua a tua vida"

Treinador do Chelsea admitiu na semana passada que a sua "saúde mental" tem sido afetada desde que foi insultado, assim como a sua família, por via de emails anónimos provenientes de adeptos descontentes com o momento da equipa.

Mikel Arteta, treinador do Arsenal, mostrou-se esta terça-feira solidário com Graham Potter, após o técnico do Chelsea ter admitido na semana passada que a sua "saúde mental" tem sido afetada desde que foi insultado, assim como a sua família, por via de emails anónimos de adeptos descontentes com o momento da equipa.

"Todos sabemos a pressão, a exigência e a incerteza que esta indústria tem. Podes ter dificuldades no teu trabalho e desafios, o que nos acontece especialmente quando perdemos, mas até quando ganhas este trabalho é muito exigente. Mas não podes deixar que isso destrua a tua vida", afirmou Arteta, em conferência de imprensa, quando questionado sobre a situação.

Também o timoneiro do Brentford, Thomas Frank, reagiu na segunda-feira com críticas aos autores desses insultos ao rival londrino, afirmando que são uma "desgraça". "Estou convencido que, com tempo, Potter vai encontrar a solução [para a crise da equipa]", acrescentou.

As críticas a Graham Potter têm subido de tom desde o início de 2023, devido à equipa só ter vencido por uma vez (1-0 frente ao Crystal Palace), o que resulta num desapontante décimo lugar na Premier League (31 pontos), estando mais perto dos lugares de despromoção (10 pontos) do que da zona de acesso à próxima edição da Champions (14).

De acordo com o jornal The Telegraph, o Chelsea deu mais dois jogos ao treinador inglês para evitar o despedimento. O primeiro é contra o Leeds, para a Premier League, e o segundo frente ao Dortmund, na segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.