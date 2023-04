Arteta e o regresso aos golos de Gabriel Jesus: "Ele traz qualidade e imprevisibilidade"

Declarações de Mikel Arteta, treinador dos gunners, após o Arsenal-Leeds (4-1), jogo relativo à 29.ª jornada da Premier League.

Goleada: "Estou muito feliz. Tivemos muitas coisas a acontecer nos últimos dias, mas a equipa respondeu muito bem a todas. Foi um jogo manhoso frente a um adversário manhoso, mas no geral penso que merecemos vencer. Eles jogaram com muita organização e desejo. Tivemos um par de momentos em que perdemos a bola em áreas perigosas. Toda a gente tem de contribuir e hoje foi um grande exemplo, com Granit [Xhaka] a ter marcado o quarto golo".

Título inglês que escapa desde 2004 está cada vez mais perto: "Temos sido muito consistentes ao longo da época. O mais importante é o dia de amanhã e fazer as coisas melhor do que fizemos no dia anterior. Não podemos controlar [o que o Manchester City faz]. Precisamos de nos focar no que podemos controlar e em jogar o melhor possível para continuarmos a vencer jogos".

Gabriel Jesus voltou aos golos: "Estou muito feliz por ele e por todos os que contribuíram [para o seu regresso aos relvados]. Ele traz qualidade e imprevisibilidade ao plantel".