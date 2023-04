Arteta e o empate do Liverpool: "Foi uma pena, depois da forma como começámos"

Declarações de Mikel Arteta, treinador dos gunners, após o Liverpool-Arsenal (2-2), jogo relativo à 30.ª jornada da Premier League

Análise: "Eu imagino que, para o mundo exterior, tenha sido um grande jogo para se ver. Nós começámos muito bem, mas sofremos mesmo antes do intervalo e demos algum ímpeto ao Liverpool. Perdemos o controlo e começámos a ceder-lhes muitas bolas. O jogo tornou-se aberto e nós precisámos de ter resiliência e do nosso guarda-redes no último momento. Eu penso que o empate é um resultado justo. As bancadas estavam ao rubro e o golo deu-lhes alguma esperança. Quando estava 2-0, tínhamos o jogo na mão. Essa foi a nossa oportunidade para matar o jogo. Depois, cometemos um erro e tivemos de mostrar resiliência e também tivemos sorte, às vezes".

O que faltou para a vitória? "Eu não vi ninguém a dominar neste estádio esta temporada. Eles venceram todas as grandes equipas aqui, defrontaram o Real Madrid e podiam ter estado a ganhar por 4-0 após 20 minutos. Eles vão sempre ter os seus momentos, é preciso lidar com eles e nós fizemos isso. O nosso guarda-redes também teve um papel importante nisso. Podíamos ter levado os três pontos e devíamos ter jogado [como fizeram na primeira parte] durante mais 15 minutos. O jogo teria tido uma trajetória muito diferente, mas não o fizemos e temos de aceitar o ponto".

Aaron Ramsdale fez grandes defesas: "Ele voltou a ser soberbo hoje. É preciso ter um guarda-redes em Anfield. [A forma como acabou o jogo, com o empate de Firmino] Foi uma pena, depois da forma como começámos. A lição que retiramos é a forma como os jogadores chegaram cá e jogaram com aquela personalidade".

Manchester City tem menos um jogo e está a cinco pontos de distância: "Vamos seguir em frente. Temos de convencer os jogadores de que têm de continuar a jogar como fizeram nos primeiros 30 minutos".

Leia também Internacional Árbitro polaco embebedou-se no avião, andou à porrada e falhou jogo na Grécia Pawel Raczkowski, da Polónia, foi contratado para arbitrar um jogo da Liga grega entre o AEK e o Aris, mas ter-se-á embebedado e envolvido em confrontos com um adepto na viagem de avião de Varsóvia para Atenas, falhando a partida.