Arteta e as faltas sobre Saka: "Não podemos controlar o que os adversários fazem..."

Saka, rodeado de adversários do Aston Villa

Declarações de Mikel Arteta, treinador dos gunners, em conferência de imprensa de antevisão ao Leicester-Arsenal, marcado para sábado (15h00) e relativo à 25.ª jornada da Premier League.

Manchester City está a dois pontos de distância (tem mais um jogo): "Eu penso que existem mais equipas envolvidas [na luta pelo título inglês] e todos os dias será uma disputa. Hoje, a questão central será como convencer os jogadores a treinarem melhor e a jogarem melhor frente ao Leicester. Teremos de ser realmente bons para vencê-los, especialmente se jogarem como têm feito nas últimas semanas".

Bukayo Saka costuma sofrer muitas faltas: "Obviamente, ele atrai muita atenção, como Gabriel Martinelli ou Gabriel Jesus, ou Eddie [Nketiah] e Martin [Odegaard]. É normal que os jogadores criativos tentem ser parados pelo adversário, que tenta restringi-los com bola e ao ocupar determinados espaços. O que temos de fazer é o completo oposto. Não podemos controlar o que os adversários vão fazer ou as decisões do árbitro nesses momentos. Temos de controlar aquilo que podemos: ajudá-lo a tornar-se num melhor jogador e a ser mais eficiente".

Após uma jornada em que venceu, a equipa está mais confiante? "Talvez os jogadores, mas o treinador está sempre focado em preparar-se mentalmente e taticamente para o que pode acontecer no jogo e ter todas as soluções disponíveis. O foco está em ganhar o direito de vencer o jogo e na forma como podemos atingi-lo. Obviamente que também temos de influenciar o aspeto psicológico e físico da equipa, há sempre um desafio diferente todas as semanas neste campeonato".