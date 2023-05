Arteta contrata cão para subir a moral do balneário do Arsenal

O labrador, chamado "Win" (vitória, em inglês), vai ter a função de ajudar na saúde mental dos jogadores, alimentando ao mesmo tempo um espírito competitivo.

Com a qualificação para a próxima edição da Liga dos Campeões assegurada, Mikel Arteta, treinador do Arsenal, não dá o título inglês como perdido, tendo contratado um cão para ajudar na saúde mental dos gunners e alimentar um espírito competitivo.

De acordo com o tabloide britânico The Sun, o cão é um labrador de cor castanha chamado "Win" (vitória, em inglês), que passará agora os seus dias no centro de treinos do clube, em Hertfordshire, de forma a conviver regularmente com a equipa.

Esta decisão terá surgido após a publicação de um estudo que mostrou sinais de que dar festas a um cão pode acalmar nervos, aligeirar o humor e reduzir os níveis de stress, para além de alimentar um sentimento de união, aspetos considerados fundamentais em contexto desportivo.

Com apenas duas jornadas por disputar na Premier League, o Arsenal ocupa o segundo lugar da prova, com menos quatro pontos do que o líder Manchester City (81), que só precisa de vencer na receção ao Chelsea, no domingo (16h00), para sagrar-se tricampeão inglês.