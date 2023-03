Arteta atingiu 100 vitórias no comando do Arsenal: "Infelizmente, não é um título"

Vitória por 3-0 frente ao Fulham, de Marco Silva, ditou marca redonda para o técnico dos gunners.

O Arsenal, com Fábio Vieira a suplente utilizado - entrou aos 77 minutos - venceu no domingo por 3-0 na visita ao Fulham, orientado por Marco Silva, que não pôde contar com o castigado João Palhinha, voltando a ter cinco pontos de vantagem sobre o Manchester City na liderança da Premier League.

A vitória, relativa à 27.ª jornada da Premier League, foi a 100.ª de Mikel Arteta no comando técnico dos gunners, ao fim de 168 jogos, o que resulta numa percentagem vitoriosa de 59,5%, com o técnico a ter reagido ao marco com satisfação.

"É muito bom, temos de continuar assim. Estou encantado por isso, mas infelizmente não é um título, por isso ainda temos muito a melhorar! É incrível e significa que temos muitas pessoas no clube a fazerem as coisas certas. Muitos jogadores têm contribuído imenso e especialmente com o apoio que temos, na minha opinião, essa energia tem transformado esta equipa, portanto estou muito feliz", referiu, em declarações ao site oficial dos gunners.