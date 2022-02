Gabriel, aos 25 minutos da partida, decidiu o encontro da 24.ª jornada.

Um golo de Gabriel, aos 25 minutos, num lance após um canto em que a equipa da casa pediu falta sobre o guarda-redes português José Sá, deu o triunfo ao Arsenal frente ao Wolverhampton, no Estádio Molineux, casa dos "wolves", em jogo da 24.ª jornada da Premier League.

Cédric Soares foi totalista nos londrinos, que não lançaram o suplente Nuno Tavares na partida, enquanto na equipa de Bruno Lage jogaram de início José Sá, Ruben Neves, Daniel Podence, Nélson Semedo e Francisco Trincão.

No segundo tempo, foram ainda lançados Chiquinho e Fábio Silva, para tentar "virar" o resultado, mas sem efeito.

Com este triunfo, e menos um jogo (22) do que o Manchester United (23), o Arsenal iguala os "red devils", com 39 pontos, a um do quarto classificado, que tem mais dois jogos (24). O Wolverhampton, que vinha de três vitórias seguidas, é oitavo, com 34, a dois do sétimo, o Tottenham, e a cinco do Manchester United e do Arsenal.