Arsenal vence Newcastle e mantém-se na cauda do Manchester City

Gunners recolocaram-se a um ponto dos citizens, que lideram o campeonato inglês com um jogo a menos.

O Arsenal venceu este domingo por 2-0 na visita ao Newcastle, em jogo da 35.ª jornada da Premier League, voltando a ficar a um ponto do líder Manchester City, que tem um jogo a menos.

Num jogo em que Fábio Vieira não saiu do banco de suplentes, os gunners adiantaram-se no marcador aos 14 minutos, por intermédio de Martin Odegaard, com um autogolo de Fabian Schar, aos 71', a selar a conquista dos três pontos.

Com a vitória, o Arsenal passou a somar 81 pontos no segundo lugar da Liga inglesa, menos um do que o líder Manchester City (82), que tem um jogo a menos. Já o Newcastle segue com 65 pontos e poderá perder o terceiro lugar do campeonato para o Manchester United, que joga às 19h00 com o West Ham.