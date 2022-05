Arsenal vence na visita ao West Ham e dá mais um passo rumo à Champions

Centrais Holding e Gabriel foram os autores dos golos dos gunners

O Arsenal venceu este domingo na deslocação ao vizinho West Ham por 2-1 e deu mais um passo rumo ao regresso à Liga dos Campeões, em jogo da 35ª jornada da Premier League.

Com Nuno Tavares a titular no flanco esquerdo da defesa e Cédric Soares a entrar aos 78, o conjunto orientado por Mikel Arteta chegou ao 1-0 num canto, aos 38, em que o central Rob Holding estreou-se a marcar na Premier League.

A resposta dos hammers chegou mesmo ao cair do pano do intervalo, com Jarrod Bowen, servido por Coufal na grande área, a repor a igualdade no marcador.

Na segunda parte, foi novamente um central que colocou o Arsenal na rota da Liga dos Campeões, com Gabriel Magalhães a responder a um cruzamento delicioso do compatriota Martinelli com uma cabeçada que Fabianski não conseguiu desviar para fora.

O Arsenal volta assim para a frente do Tottenham, recuperando o quarto posto com 63 pontos, mais dois do que somam os spurs (quintos) e a três de distância do Chelsea (terceiro).

Já o West Ham, que ambicionava igualar os 55 pontos do Manchester United, sexto classificado, mantém-se na sétima posição da tabela, com 52 pontos.