Arsenal vence Liverpool e mantém-se na liderança da Premier League

A festa dos gunners, em mais uma tarde para recordar no Emirates Stadium

O extremo inglês Bukayo Saka esteve em destaque na equipa comandada por Mikel Arteta, que soma oito vitórias em nove jogos.

O Arsenal bateu o Liverpool por 3-2, em jogo a contar para a décima jornada da liga inglesa e, desta forma, continua como líder isolado.

No Emirates Stadium, ainda não estava decorrido o primeiro minuto quando, numa transição rápida, os gunners abriram o ativo. Bukayo Saka, na direita, tocou no corredor central em Martin Odegaard que, com um passe fenomenal, convidou Gabriel Martinelli a marcar. Com um remate de primeira, o internacional brasileiro não desperdiçou.

Aos 34", o Liverpool restabeleceu a igualdade, numa jogada que envolveu dois velhos conhecidos do futebol português. Luis Díaz (que saiu lesionado aos 42") assistiu e Darwin Núñez finalizou.

No último lance da primeira parte, o Arsenal voltou a adiantar-se no marcador, com Bukayo Saka, ao segundo poste, a encostar, após assistência de Gabriel Martinelli.

No segundo tempo, à passagem do minuto 53, Roberto Firmino, com um remate cruzado de pé esquerdo, deu o melhor seguimento a um passe soberbo de Diogo Jota e deixou tudo novamente empatado. Contudo, aos 76", Bukayo Saka, da marca de grande penalidade, bisou, dando a vitória à formação orientada por Mikel Arteta.

Com este triunfo, os gunners estão no topo da Premier League, somando 24 pontos. Já os reds, de Jürgen Klopp, ocupam a 10ª posição, com apenas 10 pontos conquistados em oito partidas.