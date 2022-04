Arsenal vence em Stamford Bridge e dá passo importante na corrida à Liga dos Campeões

Gunners venceram Chelsea por 4-2

O Arsenal, com Nuno Tavares a titular e Cédric Soares a ser suplente utilizado, venceu esta quarta-feira na visita ao Chelsea, por 4-2, em jogo em atraso da 25ª jornada da Premier League, dando um passo importante na corrida pelo quarto lugar, último posto de acesso à próxima edição da Liga dos Campeões.

A competir juntamente com o Tottenham e o Manchester United pelo último lugar de Champions, o Arsenal começou a partir da melhor forma com o extremo Eddie Nketiah a aproveitar um passe disparatado de Andreas Christensen para inaugurar o marcador aos 17, antes de Werner restituir a igualdade, apenas quatro minutos depois.

Smith Rowe, assistido por Odegaard, marcou o 2-1 aos 27 mas o Chelsea voltou a responder de imediato, com o capitão Azpilicueta, cinco minutos depois, a fazer o 2-2 que permaneceu até ao intervalo.

Na segunda parte, Nketiah voltou a aproveitar a passividade da defesa blue para repôr o Arsenal na frente do encontro, desta vez de forma definitiva, com Bukayo Saka, de grande penalidade, a fechar as contas na compensação dos 90, fixando o resultado em 4-2, já depois de Cédric ter sido lançado, aos 75.

O Arsenal iguala assim a pontuação do Tottenham (57), mantendo-se no entanto atrás dos spurs na tabela classificativa e à frente do Man. United, ontem goleado por 4-0 diante do Liverpool e que tem um jogo a mais do que ambos os rivais londrinos.