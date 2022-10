Arsenal vence em Leeds e consolida liderança da Premier League

Num jogo interrompido durante cerca de meia hora, devido a uma falha de energia, um golo solitário de Bukayo Saka foi suficiente para o triunfo dos gunners.

O Arsenal, com Fábio Vieira a suplente utilizado (entrou aos 73 minutos), venceu este sábado por 1-0 na casa do Leeds, em jogo da 11.ª jornada da Premier League, um resultado que lhe garante a continuidade na liderança da prova.

Num jogo afetado aos três minutos por uma falha de energia, que motivou uma interrupção de cerca de meia hora, os gunners adiantaram-se no marcador aos 35', na sequência de uma grande finalização do extremo Bukayo Saka.

Na segunda parte, o Leeds teve tudo para anular a vantagem dos gunners as 64', quando beneficiou de uma grande penalidade, mas Aaron Ramsdale defendeu a cobrança de Patrick Bamford.

O Arsenal mantém-se desta forma no topo da Premier League, com 27 pontos, mais quatro do que soma o vice líder Manchester City, que está a defrontar o Liverpool. Já o Leeds segue na 15.ª posição, com nove pontos.