Arsenal vence Aston Villa e continuar firme em lugar de Champions

Triunfo por um golo sem resposta na ronda 30 da Premier League.

O Arsenal, com o internacional português Cédric Soares a titular, regressou às vitórias na Liga inglesa de futebol, em casa do Aston Villa (1-0), e mantém seguro o quarto lugar de Champions.

Em jogo da 30.ª jornada, os gunners voltaram a entrar no trilho das vitórias, após uma sequência de cinco triunfos interrompida a meio da semana com a derrota em casa por 2-0 frente ao Liverpool, adversário do Benfica nos "quartos" da Liga dos Campeões.

Ainda com dois jogos em atraso, da 22.ª (fora com o Tottenham) e da 25.ª jornada (fora com o Chelsea), o Arsenal mantém-se para já na quarta posição, com mais quatro pontos do que o Manchester United, de Diogo Dalot, Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo.

Este sábado, em Birmingham, no Villa Park, a casa do Aston Villa, os gunners regressaram ao que tem sido a normalidade desta época, com a equipa londrina a dar novos motivos de satisfação aos seus adeptos, estando sempre mais perto de vencer.

No jogo, em que o golo da vitória foi apontado por Bukayo Saka (30 minutos), Mikel Arteta apostou em Cédric Soares, chamado por Fernando Santos à seleção, enquanto Nuno Tavares, convocado para os sub-21 de Rui Jorge, não saiu do banco.

Os londrinos saíram em grande do Villa Park, apesar da boa réplica, sobretudo na segunda parte, do Aston Villa, de Steven Gerrard, que segue em nono lugar no campeonato.

A 30.ª jornada está partida ao meio, com os primeiros seis jogos a decorrerem desde sexta-feira e até domingo, enquanto os restantes quatro apenas se disputam em 19, 20 e 21 de abril, por envolverem equipas, entre as quais Chelsea, Manchester City e Liverpool, que neste fim de semana disputam os quartos de final da Taça de Inglaterra.