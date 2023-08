Arsenal vai receber reforço na baliza e Ramsdale aplaude: "Que venha!"

Fotografia: Getty Images via AFP

David Raya está prestes a tornar-se na sua principal concorrência pela titularidade na baliza, mas Ramsdale não se mostrou intimidado com a iminente chegada do guarda-redes do Brentford.

Aaron Ramsdale, guarda-redes do Arsenal, reagiu esta terça-feira ao facto de os gunners estarem prestes a receber um reforço para a baliza, nomeadamente David Raya, que entrou no seu último ano de contrato no Brentford e já tem praticamente tudo acertado para se mudar para Londres.

Em declarações à ITV, o guardião inglês mostrou não se sentir intimidado com a iminente chegada de concorrência para a sua posição, dizendo que terá de dar o seu melhor para provar ao treinador Mikel Arteta que merece ser titular.

"Raya? Que venha! Eu já o fiz a outras pessoas [chegar a um sítio novo para o seu lugar] quando me mudei para outros clubes, por isso não posso pensar que isso nunca me irá acontecer. Se acontecer, que seja, iremos lutar e mostraremos a nossa melhor versão, porque é isso que o treinador também nos diz. Tenho a certeza de que, independentemente de quem jogar, a desilusão [dos suplentes] irá desaparecer, porque colocamos a equipa em primeiro lugar e esse guarda-redes também", vincou.

De acordo com a Sky Sports, o Arsenal e o Brighton já chegaram a um princípio de acordo pelo guarda-redes espanhol, de 27 anos, que deverá custar à volta de 35 milhões de euros aos gunners.