Arsenal vai propor renovação de contrato a Arteta, dizem em Inglaterra

O Daily Mail adianta que o Arsenal quer prolongar o vinculo contratual de Arteta, até porque o treinador poderia ser um substituto de Guardiola no Manchester City quando os dois terminassem contrato, em junho de 2023.

O trabalho de Mikel Arteta está a agradar os dirigentes do Arsenal e o clube inglês vai, nos próximos meses, oferecer uma renovação de contrato ao treinador espanhol, adianta este sábado o jornal Daily Mail. O técnico, de 39 anos, tem contrato com os gunners até junho de 2023, mas os ingleses não querem esperar muito mais tempo para prolongar a ligação.

A publicação escreve também que Guardiola termina contrato precisamente em junho de 2023 e que o homem do leme do Arsenal poderia ser um substituto do compatriota no comando técnico dos citizens, caso Pep realmente deixasse Manchester. De recordar que os dois já trabalharam juntos - Arteta era adjunto de Guardiola.

Em 2021/22, Arteta venceu 15, empatou três e perdeu nove dos 27 jogos realizados ao serviço dos londrinos.