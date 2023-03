Arsenal vai defrontar as estrelas da MLS, orientadas por Rooney

Jogo agendado para 19 de julho, em Washington.

O Arsenal, líder da Premier League, vai defrontar as estrelas da MLS, num jogo agendado para 19 de julho, em Washington. As maiores figuras do principal campeonato de futebol dos Estados Unidos serão orientadas por Wayne Rooney, atual treinador do DC United.

"É fantástico que possamos jogar contra a equipa de estrelas da MLS em Washington, em julho. A nossa tour pelos Estados Unidos, no verão passado, constituiu uma preparação muito boa para a temporada. O jogo contra a equipa de estrelas da MLS vai ser um bom teste para a época 2023/24", afirmou Mikel Arteta, treinador dos "gunners", em comunicado divulgado pelo clube inglês no seu site.

"Tenho tido lugar na primeira fila para assistir ao crescimento e desenvolvimento da MLS, primeiro como jogador e agora como treinador. A oportunidade para liderar os melhores do nosso campeonato contra uma equipa de topo da Premier League, como o Arsenal, será um ponto alto para mim, pessoalmente, e uma experiência inesquecível para os nossos apaixonados adeptos aqui em DC", disse, por seu lado, Wayne Rooney. Será o terceiro All Star Game do antigo avançado.