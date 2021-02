Arsenal trama o Leicester depois do sucesso europeu com o Benfica

Triunfo dos gunners por 3-1 na ronda 26 da Premier League.

O Leicester pode ter perdido este domingo a segunda posição da liga inglesa de futebol, que partilhava com o Manchester United, ao ser derrotado por 3-1 pelo Arsenal, em jogo da 26.ª jornada da prova.

A jogar em casa e com o defesa português Ricardo Pereira na equipa titular, o Leicester adiantou-se no marcador aos seis minutos com um golo do belga Youri Tielemans.

Três dias depois de ter afastado o Benfica da Liga Europa, a formação londrina, com Cédric Soares entre as escolhas de Mikel Arteta, deu a volta ao resultado ainda antes do intervalo.

David Luiz, aos 39, e Lacazette, na conversão de uma grande penalidade aos 45+2, colocaram a equipa visitante, atual nono classificado, com 37 pontos, em vantagem.

O Arsenal, que nos oitavos de final da Liga Europa vai defrontar o os gregos do Olympiacos, orientados por Pedro Martins, chegou ao terceiro golo aos 52 minutos, por Nicolas Pepe.

Com a derrota, o Leicester mantém-se com 45 pontos, os mesmos do Manchester United, que ainda hoje pode isolar-se no segundo lugar da liga inglesa, caso vença na visita ao Chelsea.

O Crystal Palace empatou sem golos na receção ao Fulham, num encontro em que o português Ivan Cavaleiro entrou em campo aos 64 minutos, no onze da equipa visitante.