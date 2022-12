Arsenal terá outro alvo definido sem ser João Félix

Avançado do Shakhtar estará avaliado em 100 milhões de euros pelo clube ucraniano.

O Arsenal terá entrado na corrida por João Félix, ou pelo menos a Imprensa espanhola assim o tem anunciado. No entanto, de acordo com o jornal As, o objetivo prioritário de Mikel Arteta é outro.

Segundo o jornal desportivo espanhol, os "gunners" terão como alvo principal Mykhaylo Mudryk, avançado que tem brilhado ao serviço dos ucranianos do Shakhtar.

O interesse do clube inglês no jogador já não é novo, mas, ainda de acordo com as mesmas informações, a lesão de Gabriel Jesus reforçou-o. O Shakhtar terá avaliado o jogador em 100 milhões de euros.