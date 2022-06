Arsenal também olha para a defesa e está numa corrida com o United

Lisandro Martínez é desejado pelo clube de Londres.

Com Fábio Vieira garantido junto do FC Porto, num negócio que pode chegar aos 40 milhões de euros, o Arsenal vai pensando também em reforços defensivos para 2022/23. Segundo noticiou o "The Athletic", numa informação confirmada pelo jornal "As", os "gunners" estão em negociações para a contratação de Lisandro Martínez.

O central argentino de 24 anos pertence aos quadros do Ajax e é igualmente associado ao Manchester United, treinado por Erik ten Hag, que trabalhou com o defesa em Amesterdão.

Martínez deu nas vistas no Defensa e Justicia, da Argentina, antes de rumar à Europa, em 2019/20 Na última época fez 37 jogos e marcou um golo.

Recorde-se que neste sábado o Arsenal anunciou a renovação com Eddie Nketiah.