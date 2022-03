Arsenal sofre, ganha pela quarta vez seguida e ascende aos lugares de Champions

Redação com Lusa

Gunners passam a contabilizar 48 pontos, no quarto lugar, mais um do que o Manchester United (quinto colocado), que tem mais dois jogos disputados e defronta ainda hoje o rival City

O Arsenal venceu hoje em casa do Watford (2-3), num desafio da 28.ª jornada da Premier League, e ascendeu, provisoriamente, ao quarto lugar, que dá acesso direto à Liga dos Campeões.

Com o internacional luso português Cédric Soares entre os titulares, os "gunners" adiantaram-se no marcador logo à passagem do minuto cinco, quando Bukayo Saka serviu o norueguês Martin Odegaard, para este bater o guardião Ben Foster.

O colombiano Cucho foi o responsável pelo empate no Estádio Vicarage Road, aos 11 minutos, naquele que será, certamente, o melhor golo da ronda, face a um belo remate acrobático.

Ainda na primeira parte, Saka (30) voltaria a estar em evidência ao colocar a equipa comandada por Mikel Arteta, que hoje não utilizou o luso Nuno Tavares, na frente do marcador, e, já no segundo tempo, o brasileiro Gabriel Martinelli (52) fechou a contagem para os gunners", antes de o francês Moussa Sissoko (87) reduzir e colocar alguma incerteza no marcador.

Com este quarto triunfo seguido, o Arsenal passa a contabilizar 48 pontos, no quarto lugar, mais um do que o Manchester United (quinto colocado), que tem mais dois jogos disputados e defronta ainda hoje o rival City, líder da prova, com 66.

Já os "hornets" seguem aflitos no 19.º e penúltimo posto da Premier League, com 19 pontos, menos três do que o Everton, a primeira equipa acima da "linha de água".