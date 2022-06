Arsenal segue em força no mercado: dois alvos e mais de 80 milhões para investir

Interesse em Lisandro Martínez e Gabriel Jesus não é fácil de concretizar. City terá recusado uma primeira oferta pelo avançado, mas o Arsenal prepara outra.

O Arsenal promete novas investidas no mercado de transferências, depois de garantir junto do FC Porto Fábio Vieira, num negócio que pode chegar aos 40 milhões de euros. Lisandro Martínez, central do Ajax, e Gabriel Jesus, avançado do Manchester City, já foram noticiados como alvos dos gunners, mas surgem agora novas informações, sobretudo no que toca a valores.

Os citizens terão recusado uma oferta de 40 milhões de euros pelo avançado brasileiro, mas, garante o jornal The Sun, prepara uma nova investida, de modo a garantir o jogador de 25 anos, autor de 13 golos em 2021/22.

Lisandro Martínez, segundo confirmou o "As", está na lista do treinador Mikel Arteta. Os contactos com o Ajax pelo central tiveram início em maio passado, segundo a publicação, e uma transferência poderá ser feita por 35 milhões de euros. O Manchester United é outro interessado.