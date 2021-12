Arsenal retira braçadeira de capitão a Aubameyang

Além de não ter sido convocado, Aubameyang perdeu também a braçadeira de capitão, devido a uma infração disciplinar.

O Arsenal comunicou esta terça-feira que Pierre-Emerick-Aubameyang deixou de fazer parte do lote de capitães de equipa. Além disso, o avançado também não foi convocado para o jogo frente ao West Ham, na quarta-feira, tal como aconteceu frente ao Southampton.

"Após a sua última violação disciplinar na semana passada, Pierre-Emerick Aubameyang já não é o capitão do nosso clube e não integra a convocatória para a partida de quarta-feira contra o West Ham United. Esperamos que todos os nossos jogadores, principalmente o nosso capitão, trabalhem de acordo com as regras e padrões que estabelecemos", lê-se na nota emitida pelos gunners.

Em causa está uma infração disciplinar cometida pelo gabonês. Segundo a imprensa inglesa, Aubameyang viajou para França e regressou um dia mais tarde do que o previsto a Inglaterra, chegando atrasado à concentração do rsenal.