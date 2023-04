Arsenal respondeu à goleada do Manchester City na mesma moeda

Equipa de Mikel Arteta bateu o Leeds por 4-1.

O Arsenal respondeu na mesma moeda à goleada (4-1) do Manchester City frente ao Liverpool e venceu em casa o Leeds pelos mesmos números, na ronda 29 da Premier League. A formação orientada por Mikel Arteta, que teve Fábio Vieira em campo a partir do minuto 86, resolveu a questão com uma grande segunda parte, embora tenha ido para intervalo já a vencer, graças a um golo de Gabriel Jesus, de penálti, ao minuto 35.

Ben White (47'), Gabriel Jesus, que bisou aos 55', e Xhaka (84') deram tons de goleada ao triunfo dos gunners, perante um Leeds que fez golo de honra aos 76', por Kristensen.

O Arsenal lidera com 72 pontos, mais oito do que o Manchester City, que tem um jogo a menos.

Nos outros jogos, o Fulham de Marco Silva perdeu em casa do Bournemouth (2-1) e está num provisório nono lugar do campeonato. Já o Wolverhampton somou um ponto em casa do Nottingham Forest, graças a um golo de Podence ao minuto 83. Está no 13.º lugar, com 28 pontos.

Destaque ainda para o golo de Ricardo o serviço do Leicester, insuficiente para evitar a derrota (2-1) em casa do Crystal Palace. Os foxes são a primeira equipa abaixo da linha de água, com 25 pontos.