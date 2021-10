Arsenal regressou às vitórias na Premier League com Nuno Tavares em campo

Redação com Lusa

Após dois empates, o Arsenal voltou a vencer na Premier League, na qual ocupa um modesto nono lugar

O Arsenal regressou às vitórias na Premier League, ao bater em casa o Aston Villa por 3-1, e impôs a terceira derrota seguida aos villans, no jogo que abriu a nona jornada.

Com o lateral português Nuno Tavares no onze, os londrinos inauguraram o marcador aos 23 minutos, por intermédio de Thomas Partey, e dilataram a vantagem em cima do intervalo, aos 45+6, através de Pierre-Emerick Aubameyang, que permitiu a defesa ao guarda-redes visitante numa grande penalidade, mas acabou por redimir-se na recarga.

No segundo tempo, Emile Smith Rowe fez o terceiro tento dos "gunners", aos 56 minutos, antes de Jacob Ramsey reduzir para o conjunto de Birmingham, aos 82, com um remate exímio ao ângulo.

Após dois empates, o Arsenal voltou a vencer na Premier League, na qual ocupa um modesto nono lugar, com 14 pontos, em igualdade com Everton (oitavo), West Ham (sétimo) e Manchester United (sexto), que ainda não jogaram nesta ronda.

O Aston Villa, que averbou a terceira derrota consecutiva, está na 13.ª posição, com 10 pontos.