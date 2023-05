Arsenal recupera liderança da Premier League à custa do Chelsea

Gunners baterem os blues por 3-1. Fábio Vieira e João Félix não saíram do banco de suplentes

O Arsenal recuperou a liderança da Premier league graças ao triunfo sobre o Chelsea (3-1), na partida que encerrou a jornada 34. Os gunners ficam com mais dois pontos que o Manchester City, que porém tem dois jogos em atrasso.

O Arsenal vinha de uma derrota importante para as contas do título, com o Manchester City, e de um total de quatro jogos sem vencer, beneficiando de um Chelsea à deriva para se restabelecer.

Odegaard bisou e Gabriel Jesus adiantaram os gunners e coube a Madueke, na segunda parte, reduzir e estabelecer o resultado final.

O Chelsea soma agora seis derrotas seguidas e não ganha há nove jogos. É 12.º classificado e está mais perto pontualmente dos lugares de descida que dos europeus.

Frank Lampard não utilizou João Félix, que ficou no banco do Chelsea. No Arsenal, Fábio Vieira também não saiu do banco.