Arsenal recupera de dois golos de desvantagem e vence no último lance

Arsenal venceu o Bournemouth ao cair do pano

Redação com Lusa

Golo aos 97 minutos consumou reviravolta dos gunners frente ao Bournemouth.

O Arsenal, com um remate certeiro na última jogada do desafio, recuperou este sábado de dois golos de desvantagem e bateu o Bournemouth (3-2), mantendo os cinco pontos de vantagem sobre o Manchester City, na Liga inglesa.

Em Londres, em duelo da 26.ª jornada, o suplente Reiss Nelson, aos 97 minutos, com uma bomba de pé esquerdo à entrada da área, confirmou a reviravolta no marcador e deu o triunfo ao próximo adversário do Sporting na Liga Europa (primeira mão dos oitavos de final está agendada para quinta-feira em Alvalade).

Este golo significa que o Arsenal, campeão pela última vez em 2003/04, continua com cinco pontos de vantagem no topo da Premier League sobre o Manchester City, segundo classificado e principal perseguidor, que este sábado bateu em casa o Newcastle, por 2-0, com um golo de Bernardo Silva.

Uma das maiores surpresas da temporada esteve perto de acontecer no Estádio Emirates, com o Bournemouth, penúltimo posicionado, a construir uma vantagem de dois golos, o primeiro marcado aos 9.11 segundos por Phillip Billing, o segundo mais rápido de sempre da história da competição (o primeiro continua a pertencer ao irlandês Shane Long, em 2018/19, ao serviço do Southampton, com 7.69).

Com Fábio Vieira a titular nos gunners, o argentino Marcos Senedi fez o segundo tento do Bournemouth, mas a recuperação dos londrinos começou pouco depois, aos 62, através do ganês Thomas Partey.

Lançado pelo técnico Mikel Arteta aos 69 minutos, Nelson assistiu Ben White para o empate, aos 70, antes do remate certeiro aos 97', que poderá marcar a época do Arsenal caso consiga acabar a temporada no topo da Premier League.

O Bournemouth continua no penúltimo posto, para já apenas a um ponto da salvação, mas poderá ser apanhado pelo Southampton, lanterna-vermelha, ainda no decorrer da jornada.