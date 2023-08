Arsenal recebe guarda-redes por empréstimo com opção de compra

Os gunners vão começar por pagar cerca de três milhões de euros ao Brentford, que poderão receber mais 31 milhões no final desta temporada.

O Arsenal oficializou esta terça-feira a contratação do guarda-redes David Raya, que ruma a Londres por empréstimo com opção de compra do Brentford, que também alinha na Premier League.

De acordo com a Sky Sports, o guardião espanhol de 27 anos vai começar por custar cerca de três milhões de euros aos gunners, que têm uma opção de compra fixada em torno dos 31 milhões e que poderá tornar-se obrigatória caso realize um determinado número de jogos.

O guarda-redes o principal concorrente para Aaron Ramsdale na baliza do vice-campeão inglês, com o diretor desportivo Edu a ter demonstrado satisfação com a sua vinda.

"Damos as boas-vindas a David neste empréstimo por uma época do Brentford. David é um guarda-redes de topo e que se tem exibido de forma consistente a um nível alto com o Brentford na Premier League. Com o David a juntar-se a nós, ganhamos qualidade e profundidade no nosso plantel, de forma a que possamos apresentar-nos ao maois alto nível em todas as competições", comentou, no site do clube.

Raya representou o Brentford durante quatro temporadas, tendo registado 39 jogos na época transata. Antes, passou pelo Blackburn Rovers, onde completou a formação.