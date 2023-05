Arsenal quer levar estrela do Manchester City

Gunners tentam golpe de teatro e esperam levar Gundogan para Londres no mercado de verão.

O Arsenal estará a tentar garantir a contratação de Ilkay Gundogan. O médio alemão está em final de contrato e Mikel Arteta vê o negócio com bons olhos.

De acordo com David Ornstein, jornalista do The Athletic, Gundogan, que está em final de contrato com os citizens, ainda não tomou uma decisão em relação ao seu futuro, apesar de Pep Guardiola já ter demonstrado interesse na continuidade do atleta. A mesma informação refere que o Arsenal estuda a hipótese de Gundogan, de forma a colmatar a saída de Granit Xhaka.

Além do alemão, o The Athletic refere que os gunners também estarão interessados em Declan Rice, médio do West Ham, e Mason Mount, médio do Chelsea.