Arsenal quer já Vlahovic e a Fiorentina já recebeu uma proposta choruda

Avançado sérvio é a grande figura dos viola, que tinham como objetivo segurar o atleta até ao mercado de verão

Dusan Vlahovic ameaça ser um dos protagonistas da reabertura do mercado. O avançado sérvio, grande figura da Fiorentina, é alvo do Arsenal, que, segundo La Repubblica, já acenou com 70 milhões de euros.

O valor, sendo alto, pode não ser suficiente, uma vez que o clube viola tem como grande objetivo agarrar o seu grande craque até ao verão, no sentido de poder, assim, atacar com mais força os lugares europeus.

Dusan Vlahovic, de 21 anos, é seguido por outros grandes clubes europeus, como o Atlético de Madrid ou o Dortmund, que tinha o jogador como alvo para substituir a saída também anunciada de Haaland.