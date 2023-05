Arsenal perde e o Manchester City é tricampeão

Derrota do Arsenal em casa do Nottingham Forest acabou com as poucas dúvidas: o Manchester City é tricampeão da Premier League

O Manchester City é tricampeão inglês, festejando o título 2022/23 no sofá, ao beneficiar este sábado da derrota do Arsenal, por 1-0, em casa do Nottingham Forest, na 37ª jornada da Premier League.

Os gunners só têm um jogo por realizar e já não podem igualar na tabela o City, que tem mais quatro pontos. A equipa de Guardiola joga este domingo em casa, frente ao Chelsea