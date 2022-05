Arsenal perde, complica contas da Champions e deixa Tottenham a sorrir

Arsenal derrotado em Newcastle e entrega quarto lugar ao rival Tottenham

O Arsenal saiu derrotado de Newcastle (2-0), num encontro da 37.ª jornada da Premier League, e entregou ao rival Tottenham o quarto lugar da competição, que dá acesso direto à Liga dos Campeões.

Em St. James" Park, depois de um primeiro tempo sem golos, foi um golo na própria baliza do central Ben White, quando estavam decorridos 55 minutos, a deixar os magpies em vantagem, que viria a ser dilatada pelo brasileiro Bruno Guimarães (85).

O português Cédric Soares começou o desafio entre os suplentes, mas acabou por ser lançado por Mikel Arteta ainda no primeiro tempo, por troca com o japonês Tomiyasu, enquanto Nuno Tavares foi titular.

Na classificação liderada de forma isolada pelo Manchester City, com 90 pontos, contra os 86 do perseguidor e segundo colocado Liverpool (menos um jogo), o Arsenal é, agora, quinto classificado, com 66 pontos, menos dois do que o Tottenham, a uma jornada do final do campeonato.

O Newcastle é 12.º posicionado, com 46 pontos, os mesmos do Brentford (11.º).