Arsenal pede à Premier League para adiar dérbi frente ao Tottenham

Com muitas baixas devido à covid-19 e a lesões, mas também por jogadores ao serviço das seleções na CAN, o Arsenal pretende adiar a partida frente ao spurs.

O Arsenal pediu à Premier League que o dérbi frente ao Tottenham, marcado para domingo, seja adiado devido às muitas baixas na equipa de Mikel Arteta. Entre casos de covid-19, lesões e jogadores a atuar na CAN, os gunners consideram que não têm o número de atletas suficientes para ir a jogo.

No sábado, a Premier League deverá dar uma resposta ao pedido.

A partida da 22.ª jornada está marcada para as 16h30 de domingo, no reduto do spurs.