Arsenal olha para De Tomás como substituto real de Aubameyang

Avançado do Espanhol pode beneficiar com provável entrada do gabonês em Camp Nou

As últimas horas de mercado podem resultar numa série de negócios em forma de dominó. A saída de uns, como Aubameyang, associado com insistência do Barcelona, pode resultar na entrada de outros, como De Tomás, que continua a ser um avançado que interessa ao Arsenal.

Segundo o AS, o avançado do Espanhol, que passou sem grande sucesso pelo Benfica e pelo futebol português, até podia chegar ao Emirates sem que o Arsenal ficasse perto da cláusula de rescisão, fixada nos 70 milhões de euros.

De costas voltadas com o clube e com o treinador Arteta, Aubameyang tem as portas da saída escancaradas e, nesta altura, o Barcelona parece ser mesmo a opção mais viável e realista, tendo em conta a dificuldade que os blaugrana estão a ter em adquirir Morata, outros dos objetivos.